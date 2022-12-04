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НовостиЗдоровье4 декабря 2022 8:11

В Тверской области за сутки коронавирусом заболел ещё 21 человек

Свежие данные ковид-статистики на 4 декабря 2022 года
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

Фото: ПТО

По данным на 4 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 21 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 190 человек. 175 800 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 408 310, в том числе за последние сутки – 915.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.