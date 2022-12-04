Случайный гость украл у жителя Твери телефон и банковскую карту

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть полиции обратился житель Нелидова. Сотрудникам полиции мужчина рассказал, что у него пропали мобильный телефон и банковская карта, с которой были списаны 10 000 рублей. Общий ущерб составил 20 000 рублей.

Выяснилось, что к потерпевшему заходи гость, мужчины вместе выпили, а потом собутыльник похитил ценности и ушел. 38-летнего подозреваемого задержали. Он сознался в содеянном. Картой он расплачивался в магазинах.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.