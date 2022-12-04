Новобранцы 32-й дивизии ПВО приняли присягу у Ржевского мемориала в Тверской области

Новобранцы 32-й дивизии приняли присягу Фото: Музей Победы

3 декабря в филиале Музея Победы, у Ржевского мемориала Советскому солдату более 50 новобранцев 32-й дивизии ПВО имени трижды Героя Советского Союза маршала авиации А.И. Покрышкина приняли присягу.

- На торжественной церемонии присутствовали родственники и друзья новобранцев, - сообщает пресс-служба Музея Победы.

32-я дивизия - воинское формирование в составе 6-й армии ВВС и ПВО, основной задачей которого является несение боевого дежурства по противовоздушной обороне, ведение разведки в воздушном пространстве, уничтожение средств воздушного нападения противника в полёте (при возникновении подобных угроз), а также участие в ведении противоракетной обороны.