Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 декабря 2022 6:00

В Тверской области из дома женщины украли дверь и строительные материалы

По подозрению задержана семейная пара
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемых задержала полиция

Подозреваемых задержала полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась 47-летняя жительница города Кимры и сообщила, что из ее дома в деревне похитили дверь и строительные материалы. Ущерб составил более 130 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска полицейские установили личности подозреваемых в краже. Ими оказались семейная пара, проживающая в Кимрском районе.

Фигуранты сообщили, что похищенное имущество вывезли на тракторе и использовали для ремонта своего дома.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.