В Твери дети развлекались, проверяя на прочность неокрепший лёд на пруду

Водоём небольшой, но замёрз он не весь. Фото: vk.com/public157825761/Ольга Ботвиньева

Опасные забавы детей сняла на телефон жительница Твери. На улице Хромова дети, младшие школьники на вид, прыгают по затянутой первым льдом поверхности местного небольшого водоёма.

Водоём небольшой, но замёрз не весь. Очевидица рассказывает, что ребятня не только бегала по пруду, но и хулиганила: "Они ещё людей пугали. Шли люди с собакой,они от собаки убегали и падали туда", - пишет Ольга Ботвиньева на страничке "Осторожно, Тверь!"

Как пояснила Ольга "КП"-Тверь", водоём - это небольшой ручей с прудиком, текущий у дома №84 по Хромова. В той части, где есть быстрое течение, водоём даже ещё не думал замерзать.

Женщина несколько минут пыталась убедить детей не играть так, и в конце концов, немного поогрызавшись, они её послушали. Но, как пишет Ольга, потом всё равно вернулись на прудик.