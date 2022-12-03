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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 14:11

Жительница Твери перевела «специалисту банка» оформленные в кредит 250 000 рублей

Молодая женщина попалась на стандартную уловку мошенников
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных!

Не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных!

Фото: Олег УКЛАДОВ

34-летняя жительница Твери попалась на уловки телефонных мошенников и лишилась 250 тысяч рублей.

Как рассказала потерпевшая полицейским, ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности банка он сообщил, что на женщину некие злоумышленники незаконно оформили кредит. А чтобы отменить операцию, предложил продиктовать код подтверждения из смс-сообщения.

Женщина выполнила указания, после чего обнаружила, что наоборот только что оформила кредит, да ещё и перевела куда-то все взятые в кредит деньги. Попытка связаться с "сотрудником службы безопасности" успехом не увенчалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Тверские полицейские напоминают, что такой "звонок из банка" - стандартная уловка злоумышленников. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог и набрать вручную номер телефона, который размещён на банковской карте. Ни в коем случае не передавайте незнакомцам CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, не устанавливайте по совету собеседников на компьютеры и смартфоны никакие программы и не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.