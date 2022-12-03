Жительница Твери перевела «специалисту банка» оформленные в кредит 250 000 рублей

Не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных! Фото: Олег УКЛАДОВ

34-летняя жительница Твери попалась на уловки телефонных мошенников и лишилась 250 тысяч рублей.

Как рассказала потерпевшая полицейским, ей позвонил неизвестный. Представившись сотрудником службы безопасности банка он сообщил, что на женщину некие злоумышленники незаконно оформили кредит. А чтобы отменить операцию, предложил продиктовать код подтверждения из смс-сообщения.

Женщина выполнила указания, после чего обнаружила, что наоборот только что оформила кредит, да ещё и перевела куда-то все взятые в кредит деньги. Попытка связаться с "сотрудником службы безопасности" успехом не увенчалась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Тверские полицейские напоминают, что такой "звонок из банка" - стандартная уловка злоумышленников. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог и набрать вручную номер телефона, который размещён на банковской карте. Ни в коем случае не передавайте незнакомцам CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, не устанавливайте по совету собеседников на компьютеры и смартфоны никакие программы и не выполняйте никаких манипуляций со своими счетами под диктовку неизвестных, кем бы они ни представлялись.