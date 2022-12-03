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НовостиОбщество3 декабря 2022 12:46

В Твери десятки людей вышли на лёд карьеров в Константиновке

По льду гуляют мамы с колясками и ездят снегоходы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Не рискуйте напрасно!

Не рискуйте напрасно!

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В субботу 3 декабря десятки людей вышли на лёд константиновских карьеров. По карьерам, превратившимся в каток, гуляют целыми семьями, катаются на коньках. Есть даже мамы с колясками. Некоторые особо бесстрашные люди катаются по льду на снегоходах.

- Поток машин к карьерам едет нескончаемый - как летом,- сообщили "КП"-Тверь" с места событий очевидцы. - Лёд прозрачный. Дети пытаются разглядеть сквозь него рыб.

Предупреждаем: такие развлечения ещё небезопасны. Морозы в Твери держатся не так долго, и действительно прочный лёд, способный гарантированно выдержать снегоход или большую компанию людей, образоваться ещё не успел. Будьте осторожны и не рискуйте напрасно!

Народу на карьерах много как летом.

Народу на карьерах много как летом.

Фото: Ольга ТРОФИМОВА