В Твери десятки людей вышли на лёд карьеров в Константиновке

Не рискуйте напрасно! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В субботу 3 декабря десятки людей вышли на лёд константиновских карьеров. По карьерам, превратившимся в каток, гуляют целыми семьями, катаются на коньках. Есть даже мамы с колясками. Некоторые особо бесстрашные люди катаются по льду на снегоходах.

- Поток машин к карьерам едет нескончаемый - как летом,- сообщили "КП"-Тверь" с места событий очевидцы. - Лёд прозрачный. Дети пытаются разглядеть сквозь него рыб.

Предупреждаем: такие развлечения ещё небезопасны. Морозы в Твери держатся не так долго, и действительно прочный лёд, способный гарантированно выдержать снегоход или большую компанию людей, образоваться ещё не успел. Будьте осторожны и не рискуйте напрасно!