Мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Тверской области

Сгорел дом в в СНТ "Майский" Конаковского района.
Фото: Андрей Иванов.
Ночью 3 декабря в СНТ "Майский" Конаковского района Тверской области произошёл пожар в одном из дачных домов. При тушении было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения.
На место выезжали следователи СКР.
- С целью установления точной причины и условий, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, - сообщает пресс-служба следственного управления СУ СКР по Тверской области.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2:13. Ликвидирован он был в 4:27.