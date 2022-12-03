Мужчина погиб при пожаре в дачном доме в Тверской области

Сгорел дом в в СНТ "Майский" Конаковского района. Фото: Андрей Иванов.

Ночью 3 декабря в СНТ "Майский" Конаковского района Тверской области произошёл пожар в одном из дачных домов. При тушении было обнаружено тело мужчины 1972 года рождения.

На место выезжали следователи СКР.

- С целью установления точной причины и условий, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебная медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти, - сообщает пресс-служба следственного управления СУ СКР по Тверской области.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило в 2:13. Ликвидирован он был в 4:27.