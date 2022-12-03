Улице в Торжке Тверской области присвоено имя Героя России Василия Клещенко

Полковник Клещенко был похоронен 8 августа. Фото: ПТО, ussvu.ru

Одной из улиц в Торжке Тверской области присвоено имя Героя России Василия Клещенко. Это улица, на которой располагается 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России.

Инициативу о переименовании улицы озвучил губернатор Игорь Руденя на церемонии вручения Звезды Героя России (посмертно) родственникам Василия Клещенко в августе 2022 года. Идею одобрили депутаты Торжокской городской думы.

Напомним, житель Торжка Василий Клещенко, полковник, 46-летний лётчик-ас, лучший российский пилот вертолёта КА-52 (так его называли в прессе), участник Парада Победы на Красной площади (в 2021 году), погиб при выполнении боевого задания в ходе спецоперации. Был сбит над украинской территории 15 апреля 2022 года, похоронен 8 августа 2022 года на воинском мемориальном кладбище в Торжке. При жизни полковник Клещенко был награждён медалью Нестерова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, 15 медалями Министерства обороны РФ.

Ранее школе, где учится дочь Героя России, также было присвоено его имя.

«Подвиг Василия Петровича не просто навсегда вписан в историю Военно-Воздушных сил Российской Федерации. Он навечно сохранится в летописи славы России и Тверской области, в наших сердцах и памяти будущих поколений», - цитирует слова Игоря Рудени пресс-служба областного правительства.