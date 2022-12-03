В Тверской области за сутки коронавирусом заболели ещё 19 человек

Всего с начала пандемии ковид в регионе был подтверждён у 179 169 человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Тверской области за последние сутки коронавирус был официально диагностирован ещё у 19 человек (данные на 11:00 часов 3 декабря). Всего с начала пандемии ковид в регионе был подтверждён у 179 169 человек.

Выздоровели за сутки 25 человек (с начала пандемии - 175 790 человек).

Госпитализированы были ещё 6 человек.

Не умер за последние сутки никто (с начала пандемии от коронавируса скончался 2 771 человек).

Под наблюдением врачей на настоящий момент остаются 608 человек.

За весь период пандемии в регионе проведено 2 407 395 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 170.

В Твери коронавирус с начала пандемии был подтверждён 61 249 раз. Заболеваемость в разрезе муниципальных образований смотрите на карте: