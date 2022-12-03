В День Неизвестного солдата в Тверской области проходят патриотические мероприятия

3 декабря в РФ отмечается памятный день - День Неизвестного солдата. Фото: Виктория ТУШКОВА

3 декабря, в День Неизвестного солдата, в Тверской области проходит молодёжная акция «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» (эти слова выбиты на могиле Неизвестного солдата в Москве). Участники акции - поисковики, школьники, юнармейцы, участники патриотических объединений - заступают на Посты № 1 у воинских захоронений, несут цветы и венки к братским могилам.

Присоединиться к акции могут все желающие - онлайн. Для этого необходимо опубликовать в социальных сетях фото или видео с хештегами акции: #НеизвестныйСолдат69, #ПодвигБессмертен.

На тверской телебашне сегодня в честь памятного дня включат тематическую подсветку.

«Сколько бы лет ни прошло, но подвиг народа-победителя всегда будет жить в наших сердцах. И останется главным жизненным ориентиром для всех поколений нашей страны», – цитирует слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба правительства Тверской области.

СПРАВКА КП

День Неизвестного солдата учреждён Указом Президента РФ Владимира Путина в 2014 году. Дата выбрана в связи с перезахоронением 3 декабря 1966 года останков Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.