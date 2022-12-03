Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 5:52

Членов семей мобилизованных в Тверской области приглашают на новогодние мероприятия

Можно бесплатно покататься на коньках или сходить в театр
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Чтобы посещать мероприятия бесплатно, нужно получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного.

Чтобы посещать мероприятия бесплатно, нужно получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области членов семей мобилизованных мужчин приглашают бесплатно посетить культурные и спортивные мероприятия - это одна из мер поддержки, оказываемая им региональным правительством.

Чтобы посещать мероприятия бесплатно, нужно получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного, в местной администрации.

В декабре члены семей мобилизованных могут:

- покататься на коньках в ледовых комплексах (какие ледовые комплексы работают в Твери, читайте здесь, информацию о ледовых комплексах в районах области смотрите ниже);

- сходить на соревнования по баскетболу (расписание матчей на сайте Тверской областной федерации баскетбола);

- посетить музеи и новогодние спектакли: «Золушку» в областной филармонии, «Стойкого оловянного солдатика» в областном театре драмы, «Снежную королеву» в Вышневолоцком драмтеатре - полный перечень мероприятий можно посмотреть на сайте правительства Тверской области.

Ледовые арены в районах области:

.

.