Членов семей мобилизованных в Тверской области приглашают на новогодние мероприятия

Чтобы посещать мероприятия бесплатно, нужно получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Тверской области членов семей мобилизованных мужчин приглашают бесплатно посетить культурные и спортивные мероприятия - это одна из мер поддержки, оказываемая им региональным правительством.
Чтобы посещать мероприятия бесплатно, нужно получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного, в местной администрации.
В декабре члены семей мобилизованных могут:
- покататься на коньках в ледовых комплексах (какие ледовые комплексы работают в Твери, читайте здесь, информацию о ледовых комплексах в районах области смотрите ниже);
- сходить на соревнования по баскетболу (расписание матчей на сайте Тверской областной федерации баскетбола);
- посетить музеи и новогодние спектакли: «Золушку» в областной филармонии, «Стойкого оловянного солдатика» в областном театре драмы, «Снежную королеву» в Вышневолоцком драмтеатре - полный перечень мероприятий можно посмотреть на сайте правительства Тверской области.
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