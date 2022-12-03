Членов семей мобилизованных в Тверской области приглашают на новогодние мероприятия

Чтобы посещать мероприятия бесплатно, нужно получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области членов семей мобилизованных мужчин приглашают бесплатно посетить культурные и спортивные мероприятия - это одна из мер поддержки, оказываемая им региональным правительством.

Чтобы посещать мероприятия бесплатно, нужно получить документ, подтверждающий принадлежность к членам семьи мобилизованного, в местной администрации.

В декабре члены семей мобилизованных могут:

- покататься на коньках в ледовых комплексах (какие ледовые комплексы работают в Твери, читайте здесь, информацию о ледовых комплексах в районах области смотрите ниже);

- сходить на соревнования по баскетболу (расписание матчей на сайте Тверской областной федерации баскетбола);

- посетить музеи и новогодние спектакли: «Золушку» в областной филармонии, «Стойкого оловянного солдатика» в областном театре драмы, «Снежную королеву» в Вышневолоцком драмтеатре - полный перечень мероприятий можно посмотреть на сайте правительства Тверской области.

Ледовые арены в районах области: