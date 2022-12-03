В лесу в Тверской области нашли костные останки человека

На место обнаружения останков выезжали следователи, полицейские и судебно-медицинский эксперт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Человеческие кости были обнаружены в лесном массиве неподалеку от деревни Григорково Рамешковского муниципального округа Тверской области. Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СКР по Тверской области проводится по данному факту проверка.

На место обнаружения останков выезжали следователи, полицейские и судебно-медицинский эксперт. Специалисты осмотрели найденные человеческие кости. Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц", - сообщают в Следственном управлении СКР по Тверской области.