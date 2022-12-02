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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:54

В Твери карьеры превратились в большой прозрачный каток

Но будьте осторожны, лёд может быть тонким
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Каток на Константиновском карьере Фото: vk.com/vktver/Артем Семиков

Каток на Константиновском карьере Фото: vk.com/vktver/Артем Семиков

В Твери установилась морозная погода, солнечно и без осадков. Это повлияло на водоемы - лед встал, но снегом его не засыпало.

Константиновский карьер превратился в огромный каток. Через прозрачный лед видно дно.

В группе "Тверь Вконтакте" жители поделились видео.

Если тоже соберетесь покататься или просто прогуляться вдоль берега и полюбоваться видами, не пренебрегайте правилами безопасности. Не выходите на неокрепший лед, особенно, если есть промоины.

Не оставляйте без присмотра детей. Будьте бдительны и осторожны!