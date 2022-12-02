В Твери карьеры превратились в большой прозрачный каток

Каток на Константиновском карьере Фото: vk.com/vktver/Артем Семиков
В Твери установилась морозная погода, солнечно и без осадков. Это повлияло на водоемы - лед встал, но снегом его не засыпало.
Константиновский карьер превратился в огромный каток. Через прозрачный лед видно дно.
В группе "Тверь Вконтакте" жители поделились видео.
Если тоже соберетесь покататься или просто прогуляться вдоль берега и полюбоваться видами, не пренебрегайте правилами безопасности. Не выходите на неокрепший лед, особенно, если есть промоины.
Не оставляйте без присмотра детей. Будьте бдительны и осторожны!