В Твери почтят память Святого Благоверного князя Михаила Тверского Фото: администрация Твери

5 декабря в День памяти Святого Благоверного князя Михаила Тверского в 12:00 в Городском саду состоится торжественная церемония возложения цветов к памятному кресту.

В 13:00 будет выставлен пост исторической возле памятника на площади Святого Благоверного князя Михаила Тверского.

Во всех районах Твери в муниципальных учреждениях культуры, дополнительного образования и молодёжной политики с 1 декабря проходят тематические мероприятия: познавательные программы, уроки мужества и истории, часы памяти, книжные выставки и кинопоказы.

Подробная программа размещена на сайте администрации города.