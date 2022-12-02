Жителей Твери приглашают принять участие в зимнем онлайн-забеге "PROбегТверь2022"

Победителей забега подведут 16 декабря Фото: администрация Твери

С 5 по 16 декабря пройдет открытый зимний онлайн-забег "PROбегТверь2022". К участию в мероприятии допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний на участие в соревнованиях. Участие в легкоатлетическом онлайн-забеге бесплатное.

Участникам необходимо пробежать дистанцию 10 000 метров, представить скриншот трека с любого бегового приложения. Скриншоты с указанием ФИО, даты рождения, контактного телефона, электронной почты и ссылки на трек (для проверки достоверности вашего результата) присылаются с 5 по 14 декабря включительно на электронную почту tver_run_lab@mail.ru. Результат будет считаться учтенным, если участник забега получил ответное письмо от организатора.

Соревнования проводятся в возрастных группах:

- 14-24 года (отдельно среди мужчин и женщин);

- 25-39 лет (отдельно среди мужчин и женщин);

- 40+ лет (отдельно среди мужчин и женщин).

Победители в своей группе награждаются кубками, медалями и дипломами, призеры – медалями. Подведение итогов состоится 16 декабря.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-920-191-29-96 или в управлении по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери по тел.: 36-16-92 (доб. 2323).