В Краснохолмском районе представили нового прокурора Фото: прокуратура Тверской области

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Краснохолмского района назначена младший советник юстиции Светлана Новикова.

2 декабря прокурор области Сергей Лежников в ходе рабочего визита в Краснохолмский муниципальный округ представил Светлану Новикову коллективу прокуратуры района.

Перед Светланой Эдуардовной стоит ряд важных задач: активизировать работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не допускать фактов невыплаты заработной платы, усилить надзор за деятельностью правоохранительных органов.

Также, в прокуратуре состоялся личный прием граждан, которые обратились с жалобами по вопросам обеспечения безопасности в образовательном учреждении, соблюдения закона в области трудовых правоотношений, проведения ремонтных работ кровли крыши многоквартирного дома, несоблюдения температурного режима жилого помещения в зимний период, ненормативного состояния автомобильных дорог.

По поступившим обращениям организованы проверки.