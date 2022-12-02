На площади Славы в Твери нарядили ёлку и готовятся заливать каток

На площади Славы нарядили елку Фото: vk.com/katokvcentre

В Твери на площади Славы нарядили елку и готовятся заливать каток. Об этом сообщила администрация катка в группе ВК.

- Каток на площади Славы очень старается приблизить нашу встречу. Да, погода стоит отличная, для заливки, но мы пока в процессе, - написано в посте.

Также сообщается, что в новом сезоне посетителей катка дут обновление, а какое - пока секрет. Нужно чуть чуть подождать.

Напомним, что всего в этом году в Твери будет работать 20 ледовых площадок.