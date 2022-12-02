Губернатор Игорь Руденя посетил фестиваль «Билет в будущее» в Твери

Фестиваль прошел в Твери в парке «Россия - Моя история». Фото: ПТО

2 декабря в Твери, в историческом парке «Россия - Моя история», завершается фестиваль по профориентации школьников «Билет в будущее». С участниками последнего дня форума пообщался губернатор Игорь Руденя.

Фестиваль стартовал 28 ноября. За пять будних дней недели свыше 15,5 тысяч школьников прошли тесты и побывали на презентациях предприятий и учебных заведений. У каждого ученика была возможность познакомиться не менее чем с тремя профессиями.

- Мы абсолютно уверены в нашей молодежи, в тех, в чьи руки передадим будущее нашей страны, мы рассчитываем на вас в решении масштабных задач, которые стоят перед нашим регионом и Россией, - обратился к школьникам Игорь Руденя. - Очень важно прикладывать усилия, чтобы продвинуться в той или иной профессии. Необходимо максимально трудиться, быть полезным для общества.

Губернатор пообщался со школьниками - участниками фестиваля. Фото: ПТО

На встрече с губернатором школьники задали вопросы. В частности, Ксения Молодцова из Ржева поинтересовалась самыми востребованными профессиями на региональном рынке труда.

- Тверской регион сейчас - динамично развивающаяся территория. Сегодня востребованы специалисты сферы строительства. Кроме того, популярными являются ИT-специалисты, врачи, а также специалисты в сфере туризма. У нас в Тверской колледж сервиса и туризма конкурс на некоторые специальности выше, чем в высших учебных заведениях. Туриндустрия - это одно из активно развивающихся направлений в Верхневолжье, - ответил Игорь Руденя.

«Билет в будущее» реализуется в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитан учеников 6-11 классов.

- Федеральным оператором «Билета в будущее» является Фонд гуманитарных проектов. Как отметил на встрече руководитель Фонда Иван Есин, в этом году Тверская область вышла на лидирующие позиции и занимает первое место по реализации проекта в Российской Федерации – как по числу участников, так и по числу проведенных профдиагностик. В Верхневолжье зарегистрировано 309 школ-участников проекта, 603 педагога-навигатора, более 17 000 обучающихся - участников проекта, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Иван Есин предложил провести в 2023 году в Твери модельный фестиваль «Билет в будущее» как образец для других регионов. Игорь Руденя инициативу поддержал.