В Тверской области ко Дню Героев Отечества объявлена молодёжная акция «Герои Отечества – наши земляки»

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области ко Дню Героев Отечества объявлена молодёжная патриотическая акция «Герои Отечества – наши земляки». Желающим поучаствовать в акции необходимо снять видеоролики, подготовить презентации или посты о своих земляках – Героях Советского Союза, Героях России, кавалерах ордена Святого Георгия и ордена Славы.

9 декабря видеоролики, фотографии, и посты должны быт выложены на страничках в социальных сетях с хештегами: #ГеройОтечества69, #9декабря2022Ягоржусь

На конкурс приглашают образовательные и общественные организации, движения военно-патриотической направленности, юнармейцев, а также всех желающих.

Как сообщает региональное правительство, в рамках акции также предусмотрена публикация материалов на портале регионпобед.рф о подвигах уроженцев Тверской области - участников спецоперации.

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря. В этот день отдают дань памяти героическим предкам, чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. В Тверской области к этой дате объявлена молодежная патриотическая акция «Герои Отечества – наши земляки».