В Тверской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что со 2 по 6 декабря 2022 года на территории региона ожидается аномально-холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.
В ночь на 3 декабря ожидается понижение температуры до -19... -9 градусов, днем -5... -10. В ночь на воскресенье до -18.
Спасатели напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на улице, дома и управлении автотранспортом.
Будьте внимательны и осторожны!
МЧС напоминает жителям Тверской области правила безопасности в холода Фото: ГУ МЧС России по Тверской области