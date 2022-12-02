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НовостиОбщество2 декабря 2022 13:15

МЧС напоминает жителям Тверской области правила безопасности в холода

Аномальные морозы продлятся в регионе до 6 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов

В Тверской области объявлено экстренное предупреждение из-за морозов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что со 2 по 6 декабря 2022 года на территории региона ожидается аномально-холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

В ночь на 3 декабря ожидается понижение температуры до -19... -9 градусов, днем -5... -10. В ночь на воскресенье до -18.

Спасатели напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на улице, дома и управлении автотранспортом.

Будьте внимательны и осторожны!

МЧС напоминает жителям Тверской области правила безопасности в холода Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

МЧС напоминает жителям Тверской области правила безопасности в холода Фото: ГУ МЧС России по Тверской области