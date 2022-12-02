Сотрудники Госавтоинспекции разыскали в Тверской области угнанный в Москве автомобиль

Машину нашли в кювете в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции Калининского района в ходе патрулирования, на 18 км автодороги М-10 Россия - Большие Борки - Нестерово - Черничено, обнаружили в кювете иномарку "Hyundai Solaris".

При проверке VIN было установлено, что автомобиль угнали в Москве. На нем были установлены государственные регистрационные знаки от другого транспортного средства.