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НовостиОбщество2 декабря 2022 12:59

Сотрудники Госавтоинспекции разыскали в Тверской области угнанный в Москве автомобиль

Машина валялась в кювете
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Машину нашли в кювете в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

Машину нашли в кювете в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции Калининского района в ходе патрулирования, на 18 км автодороги М-10 Россия - Большие Борки - Нестерово - Черничено, обнаружили в кювете иномарку "Hyundai Solaris".

При проверке VIN было установлено, что автомобиль угнали в Москве. На нем были установлены государственные регистрационные знаки от другого транспортного средства.

Госавтоинспекторы провели проверку по VIN Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы провели проверку по VIN Фото: УГИБДД России по Тверской области