Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 декабря 2022 12:49

В выходные в Тверской области пройдет "Контроль трезвости"

Рейд состоится со 2 по 4 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водителей проверят на трезвость в выходные Фото: УГИБДД России по Тверской области

Водителей проверят на трезвость в выходные Фото: УГИБДД России по Тверской области

С 2 по 4 декабря 2022 года на территории Тверской области Госавтоинспекцией будет проводиться профилактическое мероприятие по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения "Контроль трезвости".

УГИБДД России по Тверской области обращается к жителям Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Звоните по телефонам дежурной части: 02 или 102.