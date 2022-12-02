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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 12:05

Прокуратура взяла на контроль расследование избиения женщины в Торопце Тверской области

59-летнюю женщину избил неизвестный мужчина у местной библиотеки, инцидент попал на видео
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: Прокуратура Тверской области

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. Фото: Прокуратура Тверской области

Ход расследования дела об избиении 59-летней женщины в Торопце Тверской области взяла на контроль прокуратура. Как ранее сообщала "КП"-Тверь", инцидент произошёл 4 ноября 2022 года у здания торопецкой библиотеки на улице Советской.

Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно как некий мужчина в тёмной куртке с капюшоном на улице пристал к женщине, не давал ей пройти и несколько раз ударил.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои". Прокуратура Торопецкого района Тверской области контролирует ход и результаты расследования. Личность мужчины устанавливается.