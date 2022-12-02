Под Тверью создадут логистический центр известнейшего в России онлайн-ритейлера

Выделение участка под строительство складского комплекса одобрено на заседании комиссии в региональном правительстве. Фото: ПТО

Обеспечение реализации крупного инвестпроекта - строительства логистического центра известного онлайн-ритейлера в Калининском районе - рассмотрено на заседании областной межведомственной комиссии по земельным отношениям. Его 2 декабря провел губернатор Игорь Руденя.

В частности, на заседании комиссии одобрено предоставление земельного участка площадью 32,5 га в особой экономической зоне «Эммаусс» под Тверью под строительство ООО «Вайлдберриз». Компания планирует создать там один из своих крупнейших логистических центров общей площадью порядка 150 тыс. кв. м.

По информации от пресс-службы областного правительства, проект позволит создать до 7,5 тыс. рабочих мест и привлечь в регион инвестиции в размере 11,2 млрд рублей.

Также сообщается, что строительства складского комплекса будет вестись в несколько этапов и начнется весной 2023 года.