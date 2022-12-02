Требуется помощь в установлении личности мужчины, переехавшего на моторной лодке женщину в Тверской области

Неизвестные плыли на резиновой сине-белой лодке с мотором. Фото: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России просят оказать содействие в установлении личности мужчины, наехавшего на лодке на плававшую в Волге женщину.

Инцидент произошёл утром 14 августа 2022 года в Калязине. Неизвестные мужчина и женщина плыли на резиновой бело-синей лодке с мотором по Волге в районе улицы Коммунистической. Там же купалась женщина 1962 года рождения. Лодка наехала на женщину. Она серьёзно пострадала. О характере травм не сообщается, но, выражаясь официальным языком, женщине был причинён тяжкий вред здоровью.

Следователи просят помочь определить личности мужчины, управлявшего лодкой, и его спутницы. Мужчине на вид около 40 лет, среднего телосложения, волосы светлые. Тех, кто обладает какой-либо информацией о мужчине или его спутнице, просят обратиться по телефонам: 8(495) 539-29-27 доб. 505 и 8 (918) 048-65-50 или на электронную почту ssotmmsut@mail.ru. Следователи гарантируют конфиденциальность..