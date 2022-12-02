В Тверской области разыскивают мужчину, который избил женщину у библиотеки в Торопце

Мужчина не давал женщине пройти и несколько раз ударил Фото: прокуратура Тверской области

В Тверской области возбуждено и расследуется уголовное дело по факту избиения женщины в Торопце. ЧП произошло 4 ноября 2022 года на улице Советской, у здания библиотеки. Неизвестный мужчина на дороге пристал к 59-летней женщине, не давал ей пройти и несколько раз ударил.

Происходящее зафиксировали видеокамеры, расположенные на здании.

Дознавателем Торопецкого отделения полиции МО МВД России "Западнодвинский" возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.

- Сотрудниками полиции осмотрено место происшествия, изъяты и изучены видеозаписи, опрошены свидетели и очевидцы произошедшего, устанавливается личность и местонахождение лица, причастного к совершению преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры района.

Всех, кто обладает информацией о нападавшем, просят звонить в дежурную часть Торопецкого отделения полиции по телефону: (48268) 2-12-04.