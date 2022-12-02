В Тверской области 2 декабря за сутки коронавирусом заболели 15 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 2 декабря в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 15 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 179 150 человек. 175 765 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 404 225, в том числе за последние сутки – 1611.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.