В магазине Нелидова мужчина с ножом напал на продавца и забрал деньги из кассы

Подозреваемого задержала полиция Фото: архив "КП"

Сотрудниками уголовного розыска МО МВД России "Нелидовский" задержан ранее судимый 24-летний местный житель. Мужчину подозревают в разбойном нападении.

В магазине на улице Панфилова, угрожая ножом продавцу, злоумышленник похитил из кассы 15 000 рублей.

Полицейские на месте изучены записи с камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев, экспертом на месте происшествия изъят след руки.

В течение суток, по "горячим следам", подозреваемый был задержан. По статье "Разбой" возбуждено уголовное дело.