На телебашне в Твери включат тематическую подсветку в День Неизвестного солдата

На телебашне включат тематическую подсветку 3 декабря Фото: ПТО

3 декабря в Твери на главной телевизионной башне региона включат тематическую подсветку в День Неизвестного солдата.

Она будет включена с 17:00 до 19:00.

День Неизвестного солдата учрежден Указом Президента России Владимиром Путиным в 2014 году. Дата выбрана в связи с перезахоронением 3 декабря 1966 года останков Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

В преддверии даты в образовательных учреждениях проходят уроки мужества для школьников.