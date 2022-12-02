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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:21

На телебашне в Твери включат тематическую подсветку в День Неизвестного солдата

Памятная дата отмечается 3 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
На телебашне включат тематическую подсветку 3 декабря

На телебашне включат тематическую подсветку 3 декабря

Фото: ПТО

3 декабря в Твери на главной телевизионной башне региона включат тематическую подсветку в День Неизвестного солдата.

Она будет включена с 17:00 до 19:00.

День Неизвестного солдата учрежден Указом Президента России Владимиром Путиным в 2014 году. Дата выбрана в связи с перезахоронением 3 декабря 1966 года останков Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены.

В преддверии даты в образовательных учреждениях проходят уроки мужества для школьников.