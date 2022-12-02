Строительство Северного обхода Твери ведется по графику

В рамках строительства Северного обхода Твери будет сооружено несколько мостов и путепроводов, в том числе через Волгу. Работы ведутся. Фото: ПТО

1 декабря губернатор Игорь Руденя и председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко провели выездное совещание по вопросам строительства участка третьего этапа трассы М-11 «Нева», так называемого Северного обхода Твери.

Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Строительство Северного обхода Твери стартовало весной 2022 года. Как было отмечено в ходе совещания, работы сейчас ведутся на 40 км от общей протяженности участка в соответствии с графиком. В них задействованы более 1340 человек и свыше 400 единиц техники.

Подрядная организация на сегодня произвела устройство асфальтобетонного покрытия на 11 км.

По словам Игоря Рудени, все процессы ведутся на достойном уровне, соответствующем созданию опорных магистралей России.

Вячеслав Петушенко назвал ключевым объектом проекта строительство моста через Волгу. Он будет сооружаться методом «продольной надвижки». В декабре этого года начнётся сборка металлоконструкций на стапелях, «надвижка» - в апреле следующего года.

Помимо моста через Волгу продолжается возведение других путепроводов и мостов, в том числе через Тверцу. В настоящее время работы ведутся на 21 искусственном сооружении из 28.

Северный обход завершит формирование федеральной трассы М-11 «Нева», позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится с 6 до 5 часов.

На стройплощадке моста через Волгу. Фото: ПТО