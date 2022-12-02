17 УК в Твери привлечены к ответственности за некачественную уборку снега с крыш

Мониторинг качества уборки ведет администрация города Фото: администрация Твери

В Твери усилена работа по очистке улично-дорожной сети и крыш многоквартирных домов от наледи и сосулек. Мониторинг качества уборки ведет администрация города.

В ходе проверки выявляются здания, на кровлях которых образовались снежные массы и наледь, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.

- В этом году решением Центрального районного суда города Твери по иску администрации города Твери признано незаконным бездействие 17 управляющих компаний города по ненадлежащему содержанию общего имущества многоквартирных домов, выразившемуся в несвоевременном удалении снега, льда, наледи, сосулек с кровель, крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий многоквартирных жилых домов, - сообщили в администрации Твери и напомнили, что управляющим компаниям предписано неукоснительно соблюдать требования Правил благоустройства.

В случае неисполнения требований возможно привлечение к уголовной ответственности по статьям 315 УК РФ и 238 УК РФ.