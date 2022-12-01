Елена Постнова возглавила Тверской академический театр драмы Фото: tatd.ru

Елена Постнова возглавила Тверской академический театр драмы. Ранее она занимала должность заместителя министра культуры Тверской области.

Елена Владимировна родилась в семье военного, в Тверь приехала в начале 2000-х гг. По образованию - профессиональный менеджер культуры: окончила Санкт-Петербургскую Академию культуры по специальности "менеджмент в социальной сфере".

С марта 2013 года Елена Постнова руководила Федеральным учреждением культуры - Тверским Государственным цирком. С ноября 2015 года возглавляла Областной Дворец культуры "Пролетарка".

В апреле 2021 года Елена Постнова была назначена заместителем Министра культуры Тверской области. Также занимала должность заместителя директора по развитию Тверского филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского, преподавала стратегический менеджмент, маркетинг, брендинг, управление персоналом.

Лауреат Премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства 2019 г. Является победителем Всероссийского конкурса "Женщина-директор года". Обладатель почетных грамот и благодарностей: Почетная грамота Губернатора Тверской области (2007), Почетный знак "За заслуги развития российского цирка" (2014); Благодарность Митрополита Тверского и Кашинского Виктора "В благословение за усердные труды во славу святой православной церкви и на благо Тверской и Кашинской Епархии" (2015); Благодарность Губернатора Тверской области (2015 и 2016), Почетная грамота Комитета по делам культуры Тверской области (2017); Диплом 1 степени Лауреата премии Губернатора Тверской области в сфере культуры и искусства (2019).