В Твери раскрыто тройное убийство 28-летней давности

Убийство трех человек было совершено в 1994 году фото: СУ СК РФ по Тверской области

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области раскрыто убийство трех человек, совершенное в Твери в 1994 году. Задержаны подозреваемые.

По версии следствия, 26 октября 1994 года в одной из квартир жилого дома на бульваре Гусева в Твери, двое братьев, один из которых на тот момент являлся несовершеннолетним, убили собутыльника, а затем хозяйку квартиры и ее гостью. Квартиру злоумышленники подожгли, покинули место происшествия и скрывались от органов следствия.

Расследование проводилось во взаимодействии следователей и криминалистов СК с сотрудниками областного УУР УМВД и ГУУР МВД России. В ноябре 2022 года были установлены лица, причастные к совершению преступления. Установлены доказательства, очевидцы и свидетели, проведены экспертизы.

Один из фигурантов заключен под стражу, второй отпущен под обязательство о явке.

- Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, - сообщили в региональном СКР.