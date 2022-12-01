Жители Тверской области стали чаще жаловаться на работу кредитных организаций Фото: Мария ЛЕНЦ

За девять месяцев этого года тверичане направили в Банк России более 2 тысяч обращений (1643 - в прошлом году). Рост произошел весной за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой. 46% запросов были связаны с деятельностью банков.

Увеличилось число жалоб на работу кредитных организаций. Меньше жалоб поступило по теме потребительского кредитования.

- 473 обращения от жителей Верхневолжья было связано с работой микрофинансовых организаций. Граждане чаще всего были не согласны с условиями заключенного договора, а также жаловались на условия реструктуризации или рефинансирования договора микрозайма. В сфере страхования количество жалоб составило 389. Граждане отстаивали свои права на справедливое начисление КБМ - скидки за безаварийную езду при оформлении полиса ОСАГО, таких обращений было 146, - отмечают в Центробанке.