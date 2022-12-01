Ранее судимый мужчина обокрал на вокзале в Твери спящего пассажира

Жителя Твери будут судить за кражу сумки Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следствием линейного отдела МВД России на станции Тверь завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя поселка Новозавидовский Конаковского района. Мужчину обвиняют в хищении сумки на железнодорожном вокзале.

В ходе предварительного следствия установлено, что пьяный мужчина в зале ожидания старого железнодорожного вокзала заметил сумку у спящего пассажира и похитил ее.

Потерпевший обратился в отдел транспортной полиции. Ущерб составил 52 000 рублей.

Свидетели смогли описать злоумышленника. Мужчину задержали по месту проживания. Похищенное изъяли. Выяснилось, что фигурант уже был неоднократно судим за кражи.

По статье "Кража" было проведено расследование уголовного дела. С обвинительным заключением оно направлено в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу.