Жительница Твери поблагодарила полицейских за помощь в поисках 21-летнего сына

Женщина поблагодарила полицейских за помощь в поисках сына Фото: архив "КП"

В МВД России обратилась жительница Твери Галина Ковальчук и поблагодарила старшего оперуполномоченного уголовного розыска Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери старшего лейтенанта полиции Алексея Ворзонина за оказанную помощь в поисках ее совершеннолетнего сына.

18 ноября женщина рассказала, что поссорилась с 21-летним сыном. Молодой человек ушел из дома без денег и мобильного телефона.

Ориентировка с приметами молодого человека была направлена всем наружным службам полиции. Полицейские проверили социальные сети, торговые и развлекательные центры, учебные заведения, городские парки, кинотеатры и другие места скопления граждан. К поискам подключился поисково-спасательный отряд "Сова".

21 ноября Алексей Ворзонин смог установить местонахождение молодого человека - он находился в гостях у друзей.

- Благодарю сотрудников Московского отдела полиции города Твери за чуткое и доброжелательное отношение. Спасибо за ваш тяжелый и ответственный труд. Низкий вам поклон! - написала заявительница.