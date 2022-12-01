МЧС проверяет пожарную безопасность на объектах с массовым пребыванием людей в Тверской области

МЧС проверяет пожарную безопасность на объектах с массовым пребыванием людей Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области проводит рейды по проверке пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери младший лейтенант внутренней службы Инна Веремьева провела работу в ГБУЗ Городская клиническая больница №6: проверила соблюдение противопожарного режима, работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей, соответствие путей эвакуации и эвакуационных выходов требованиям правил противопожарного режима, исправность первичных средств пожаротушения, состояние электроприборов, доступность подъездных путей для пожарной техники к зданиям, а также провела инструктаж с персоналом больницы.

Рейды будут продолжены. При выявлении нарушений к нарушителям будут применены меры административного воздействия.