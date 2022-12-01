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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:40

В Твери с пенсионерки незаконно взыскали 77 000 рублей

Деньги вернули после обращения в прокуратуру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщине вернули 77 000 рублей поле обращения в прокуратуру

Женщине вернули 77 000 рублей поле обращения в прокуратуру

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прокуратуру Заволжского района Твери обратилась 71-летняя местная жительница и сообщила, что с нее незаконно взыскали деньги - более 77 000 рублей.

В ходе проверки установлено, что исполнительное производство, заведенное в Заволжском районном отделении судебных приставов-исполнителей, о взыскании задолженности по кредитным платежам возбуждено в отношении заявительницы ошибочно.

Прокуратурой района главному судебному приставу Тверской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

Деньги возвращены заявителю.