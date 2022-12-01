В Твери с пенсионерки незаконно взыскали 77 000 рублей

Женщине вернули 77 000 рублей поле обращения в прокуратуру
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В прокуратуру Заволжского района Твери обратилась 71-летняя местная жительница и сообщила, что с нее незаконно взыскали деньги - более 77 000 рублей.
В ходе проверки установлено, что исполнительное производство, заведенное в Заволжском районном отделении судебных приставов-исполнителей, о взыскании задолженности по кредитным платежам возбуждено в отношении заявительницы ошибочно.
Прокуратурой района главному судебному приставу Тверской области внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
Деньги возвращены заявителю.