Спасатели МЧС потушили условный пожар в ФОК Султана Ахмерова в Твери

По замыслу учений в результате короткого замыкания произошло возгорание на крыше здания Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

30 ноября сотрудники Тверского пожарно-спасательного гарнизона провели пожарно-тактические учения в здании физкультурно-оздоровительного комплекса имени Султана Ахмерова в Твери.

По замыслу учений в результате короткого замыкания произошло возгорание на крыше здания. Создалась реальная угроза жизни детей и персонала. Дым распространился по путям эвакуации.

После срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация из здания.

К месту вызова были направлены силы и средства Тверского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному рангу пожара №2. Двух пострадавших спасли. После чего пожарные расчеты приступили к тушению условного пожара.