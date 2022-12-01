Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 декабря 2022 13:20

Прокуратура Тверской области проводит "горячую линию" по вопросам противодействия коррупции

Звонки будут приниматься с 5 декабря
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура Тверской области проводит "горячую линию" по вопросам противодействия коррупции

Прокуратура Тверской области проводит "горячую линию" по вопросам противодействия коррупции

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Тверской области проводит "горячую линию" по вопросам противодействия коррупции. Звонки будут приниматься с 5 по 9 декабря.

Жители региона обо всех фактах, связанных с проявлениями коррупции могут сообщить по телефону: 8-980-630-03-87.

Прием звонков осуществляется с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45.

Поступившая информация будет проверена, при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования.