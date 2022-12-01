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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:15

МЧС предупредило жителей Тверской области об аномальных холодах

Ожидается мороз до -20 градусов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителей региона предупредили об аномальных морозах

Жителей региона предупредили об аномальных морозах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, сообщает, что в период со 2 по 6 декабря в регионе ожидается аномально-холодная погода. Значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 градусов и более.

В ночь на 2 декабря в Тверской области похолодает до -20 градусов, днем -8... -13, солнечно, ветер 4-9 м/с.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности. Будьте внимательны и осторожны.