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НовостиОбщество1 декабря 2022 13:09

В Тверской области пьяного водителя снова лишили прав

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину остановили за пьяную езду Фото: УГИБДД России по Тверской области

Мужчину остановили за пьяную езду Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Нелидове патрульный экипаж ДПС остановил автомобиль под управлением 32-летнего местного жителя. От мужчины исходил сильный запах алкоголя.

Водитель от прохождения освидетельствования отказываться не стал и честно признался, что выпил. Результат - 1,5 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что в несколько раз выше допустимой нормы.

Выяснилось, что в этом году водитель получил водительское удостоверение после того, как был лишен его за аналогичное нарушение.

Материалы в отношении гражданина переданы в отделение дознания для возбуждения уголовного дела.

Автомобиль помещён на спецстоянку.