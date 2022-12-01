Бологовскому району Тверской области выделены средства для граждан из аварийных домов

В областном правительстве объявлено о выделении средств Бологовскому району на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022 год. Фото: ПТО

Жителям города Бологое выделят средства на возмещение за изымаемые жилые помещения в аварийном жилищном фонде. Решение принято на заседании областного правительства, которое 1 декабря провёл губернатор Игорь Руденя.

- Ранее были выделены средства на предоставление возмещения за восемь изымаемых аварийных помещений в Твери, Ржеве, Бологое, Нелидово, Ржевском и Калининском районе, - проинформировала пресс-служба правительства региона. - До конца 2022 года в Тверской области заявлено расселение 35,3 тыс. кв. метров аварийного фонда. В частности, в Нелидово построен новый многоквартирный дом – в ноябре жители получили ключи от новых квартир.

Сообщается, что это дом № 20 на улице Куйбышева, в котором для переселения жителей здесь введено 39 квартир. Он построен по региональной программе переселения граждан из аварийного жилого фонда на 2019-2023 годы.