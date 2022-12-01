В Тверской области выделены дополнительные бюджетные средства на субсидии в сфере туризма

На заседании областного правительства увеличено финансирование туротрасли региона. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

1 декабря на заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя, увеличено финансирование по ряду направлений госпрограммы «Развитие туристической индустрии в Тверской области».

Дополнительные средства выделены на субсидии муниципалитетам на проекты благоустройства территорий и создание модульных средств размещения, а также на развитие комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристических судов в устье реки Шоша Конаковского района.

Также дополнительные деньги в госпрограмму заложат на организацию пассажирского сообщения до проектируемого транспортно-пересадочного узла «Завидово», создание транспортной и инженерной инфраструктуры для развития туристских кластеров. В частности, средства будут направлены на строительство дороги к аэропарку «Завидово», возведение подстанции «Звезда» в Конаковском районе, а также ЛЭП, которая будет соединять подстанции Редкино и «Звезда».

Кроме того, увеличится поддержка компаний, которые организуют турпоездки для школьников.

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.