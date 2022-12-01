Коллектив Всероссийского общества глухих из Твери получил приз Международного фестиваля театрального искусства "Территория жеста"

Главная идея спектакля - разнообразие внутренней жизни российской женщины Фото: festival2022.tmig.su/Антон Зеленин
В Москве завершился V Международный фестиваль театрального искусства «Территория жеста», организатором которого традиционно выступил Театр Мимики и Жеста при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Фестиваль проходил с 8 по 12 ноября и собрал 17 коллективов из разных регионов России, а также из Армении, Беларуси, Узбекистана, в общей сложности - более 170 участников.
В программе были представлены исключительно театральные постановки различных жанров - драматические, музыкальные, пластические.
Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного общероссийской общественно-государственной организацией «Российский фонд культуры».
Лучшим дебютом фестиваля была признана постановка «Загадай желание» (режиссер Юлия Ельмина) коллектива «Ассорти» Тверского регионального отделения Всероссийского общества глухих.
Главная идея спектакля - разнообразие внутренней жизни российской женщины, стиснутой традиционными рамками роли домохозяйки. То, что начинается как обмен мнениями близких подружек, перерастает в триллер с убийством, а дальнейшие события переворачивают всё с ног на голову. Спектакль - инклюзивный, в нем задействованы и слышащие актеры. Он был показан осенью во многих городах Тверской области.
Лучшей исполнительницей женской роли второго плана Жюри назвало Жанну Пашину из Твери, исполнившую роль Депрессии в спектакле «Загадай желание».
Победители и участники получили награды и дипломы.