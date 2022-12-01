В Ржевском филиале Музея Победы пройдет урок мужества для школьников Фото: Александр ЖМУЛИН

2 декабря, в преддверии Дня Неизвестного солдата, в Ржевском филиале Музея Победы "Ставка Сталина" для учеников школы №3 Ржева пройдет урок мужества "Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен!". Занятие в формате лекции со слайд-шоу для ребят проведет руководитель поискового отряда "Памяти 29-й армии" Сергей Петухов.

- Школьников познакомят с историей возникновения памятной даты. Во время урока прозвучат стихотворения и песни о погибших в сражениях бойцах, чьи имена так и не установлены. Ребятам расскажут о поисковом движении, - уточнили в пресс-службе Музея Победы.

День Неизвестного солдата в России отмечается ежегодно с 3 декабря 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.