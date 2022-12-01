Мужчину под видом интернет-магазина обманули мошенники в Твери

Мужчину обманули на 40 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 39-летний житель Твери и рассказал полицейским, что ему на электронную почту пришло письмо от одного из крупных интернет-магазинов бытовой техники и электроники с предложением приобрести мобильный телефон со скидкой. В письме предлагалась ссылка для перехода к товару и последующему оформлению заказа.

Потерпевший оформил и оплатил заказ, но из магазина так и не перезвонили. Покупатель обратился на "горячую линию" магазина и выяснил, что к ним заявка не поступала.

Выяснилось, что покупка стоимостью 40 000 рублей была оформлена на сайте-двойнике магазина, созданного мошенниками. После обращения в полицию было возбуждено уголовное дело.