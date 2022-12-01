Промышленное производство в Тверской области сократилось на 3,2%

Рост объёмов производства показали только два вида деятельности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объёмы промышленного производства Тверской области в октябре 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 3,9%, а по сравнению с сентябрем 2022 года – на 4,8%, сообщает Тверьстат. В целом за десять месяцев 2022 года промышленное производство уменьшилось на 3,2% по сравнению с январем-октябрем 2021 года.

Рост объёмов производства в сравнении с октябрем 2021 года в октябре текущего года показали только два вида деятельности - добыча полезных ископаемых на 16,8% и обрабатывающие производства – на 1,5%.

Более всего упали: металлургическое производство (-52,7%), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (-40,7%) и обработка древесины (-40,1%).