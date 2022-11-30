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НовостиОбщество30 ноября 2022 16:52

В Твери состоится V православный кинофестиваль "Русское сердце"

Событие приурочено памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Событие приурочено памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского

Событие приурочено памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского

Фото: ПТО

С 1 по 4 декабря в Твери в ККЗ "Панорама" пройдет V православный кинофестиваль "Русское сердце". Событие приурочено памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

Акцент в программе 2022 года сделан на поднятие патриотического настроения, а большинство фильмов будет посвящено событиям в Донецкой и Луганской народных республиках 2014-2022 года. В церемониях открытия и закрытия кинофестиваля примут участие общественные деятели и артисты. Ожидается присутствие Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, Министра культуры Тверской области Ксении Лавровой-Глинка, а свои концертные номера представят певцы Евгений Окунев, Софья Медведева и Агния, музыкант Пётр Лундстрем и др.

Афиша фестиваля:

1 декабря в 19:00 - Церемония открытия. Специальный показ документального фильма "Своя республика", 2018г. (18+) (по окончании - обсуждение с автором и режиссером Аленой Полуниной).

2 декабря в 17:00 - "Лучшие в аду", 2022г., (монкьюментари, 18+); 19:00 - "Солнцепёк", 2021г. (художественный, 18+).

3 декабря в 11:00 - "Донбасс. Дети", 2022г. (документальный, 12+) (по окончании - обсуждение с автором и режиссером Татьяной Борщ).

4 декабря в 11:00 - "Райцентр", 2021г. (художественный, 12+); 17:00 - Церемония закрытия. Специальный показ художественного фильма "Донбасс. Окраина" 2018 г. (12+).