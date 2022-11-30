В Твери состоится V православный кинофестиваль "Русское сердце"

Событие приурочено памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского Фото: ПТО

С 1 по 4 декабря в Твери в ККЗ "Панорама" пройдет V православный кинофестиваль "Русское сердце". Событие приурочено памяти святого благоверного князя Михаила Ярославича Тверского.

Акцент в программе 2022 года сделан на поднятие патриотического настроения, а большинство фильмов будет посвящено событиям в Донецкой и Луганской народных республиках 2014-2022 года. В церемониях открытия и закрытия кинофестиваля примут участие общественные деятели и артисты. Ожидается присутствие Митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, Министра культуры Тверской области Ксении Лавровой-Глинка, а свои концертные номера представят певцы Евгений Окунев, Софья Медведева и Агния, музыкант Пётр Лундстрем и др.

Афиша фестиваля:

1 декабря в 19:00 - Церемония открытия. Специальный показ документального фильма "Своя республика", 2018г. (18+) (по окончании - обсуждение с автором и режиссером Аленой Полуниной).

2 декабря в 17:00 - "Лучшие в аду", 2022г., (монкьюментари, 18+); 19:00 - "Солнцепёк", 2021г. (художественный, 18+).

3 декабря в 11:00 - "Донбасс. Дети", 2022г. (документальный, 12+) (по окончании - обсуждение с автором и режиссером Татьяной Борщ).

4 декабря в 11:00 - "Райцентр", 2021г. (художественный, 12+); 17:00 - Церемония закрытия. Специальный показ художественного фильма "Донбасс. Окраина" 2018 г. (12+).